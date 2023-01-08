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На Одещині знищили протикорабельну міну (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Одещині знищили протикорабельну міну (відео)
На Одещині було виявлено чергову протикорабельну міну
фото з відкритих джерел

Узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною саме через мінну загрозу

В Одеській області виявили та знищили протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя. Про це Військово-морські сили Збройних Сил України повідомляють у telegram.

«На Одещині було виявлено чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя. Спеціальною групою розмінування Військово-морських сил Збройних Сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив», – ідеться в повідомленні.

У ВМС зокрема нагадують, що узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною саме через мінну загрозу. Зокрема, за штормової погоди.

У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися. А також торкатися й намагатися самостійно їх переміщувати.

При виявленні вибухонебезпечних предметів слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

Теги: розмінування відео Одещина

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