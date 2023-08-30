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Зможуть долетіти до Москви. Україна модернізує ракети «Нептун»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зможуть долетіти до Москви. Україна модернізує ракети «Нептун»
Комплекс протикорабельних крилатих ракет «Нептун»
фото ілюстративне

Система наведення GPS доставляє ракету «Нептун» до заздалегідь визначеного місця

В Україні модернізують ракети «Нептун». Вони зможуть вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії. Про це пише проєкт The War Zone.

Журналісти з посиланням на представника Міноборони повідомляють, що Україна має плани зрештою завдати удару по Москві та інших об'єктах усередині Росії за допомогою варіантів ракети «Нептун», модифікованих на боєприпаси класу «земля – земля».

За словами українського чиновника, атаку на російську систему ППО С-400 в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 24 серпня «було здійснено модифікованим «Нептуном».

Зазначається, що ще у квітні 2023 року цей чиновник говорив The War Zone, що Україна працює над переобладнанням P-360 «Нептун» у зброю наземного ураження, але ракеті потрібна нова система наведення, якої в неї на той момент не було. Зокрема, для завершення роботи були потрібні певні види мікросхем, але система була близька до завершення.

28 серпня цей чиновник заявив, що Україна розробила систему наведення GPS, яка доставляє ракету до заздалегідь визначеного місця.

На місці інфрачервона головка самонаведення (ГСН) ракети шукає та фіксує ціль на основі попередньо завантаженого зображення, а потім здійснює остаточну атаку по цій цілі. Якщо ракета не може уразити ціль, вона припиняє атаку.

Ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун» – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ «Луч». Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки «Нептуна» були передані ВМС.

13 квітня 2022 року дві ракети «Нептун» уразили крейсер «Москва»: російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.

«Така модифікація стала б великим стрибком у можливостях, оскільки ракети неможливо було б заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, і їх було б дуже важко виявити на етапі кінцевої атаки через те, що їх ГСН за своєю природою пасивні», – пише видання.

Крім того, повідомляється, що переобладнаний «Нептун», який запускається з тієї самої пускової установки, що й протикорабельний варіант, має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг.  З недоліків представник Міноборони назвав те, що запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні російські системи ППО, а також поки невелику кількість вироблених ракет.

Нагадаємо, триває 553-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна окупанти Україна ракета

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