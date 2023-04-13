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На честь «Нептуна». В Україні з’явилося нове свято

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На честь «Нептуна». В Україні з’явилося нове свято
Зеленський підписав указ про відзначення професійного дня усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу
фото: Офіс президента

13 квітня 2022 року українська ракета «Нептун» допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря

Відсьогодні 13 квітня буде щороку відзначатись як день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ, повідомив він у Telegram.

«Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому «Нептуну» ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що саме тому 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України.

«Те, що Україна вистояла, те, що Україна може боротися та звільняти свою землю, те, що Україна впевнена у своєму майбутньому, багато в чому базується на нашій упевненості в уміннях і талантах, розумі й стратегічному мисленні всіх, хто ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати», – додав він.

Нагадаємо, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.

Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер «Москва» перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» відправив флагман чорноморського флоту РФ на дно. Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра.

Читайте також: Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»
Теги: Володимир Зеленський указ Чорне море

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