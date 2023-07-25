Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня

Євген Борисов у скляному боксі в залі Печерського райсуду, 25 липня 2023 року

Суд відправив колишнього військкома Борисова під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн

Суд обрав запобіжний захід колишньому військкому Борисову. США відправлять Україні новий пакет військової допомоги. У Києві водій на блокпосту збив двох військових. СБУ оголосила підозру екснардепу-втікачу Мураєву. ЗСУ вигнали росіян із Андріївки. «Главком» зібрав у добірку новини 25 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Суд обрав запобіжний захід колишньому військкому Борисову

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою. Борисова відправили під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Новий пакет допомоги від США

США надсилають Україні додаткову військову допомогу на суму $400 млн. У новий пакет допомоги увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та обладнання для розмінування. Пакет, зібраний із запасів Пентагону, включає кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування та боєприпаси для протиракетних систем Patriot і національних передових ракетних систем «земля-повітря» (Nasams).

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Підозра екснардепу Мураєву

Служба безпеки України оголосила підозру народному депутату VII і VIII скликань, власнику заблокованого проросійського телеканалу «НАШ» Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

Правоохоронці провели обшуки у харківській оселі колишнього народного депутат Євгена Мураєва. За даними джерел «Главкома», підозру Мураєва отримав літній чоловік, який є головою ОСББ.

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Під час обшуків правоохоронці виявили у помешканні зрадника російські рублі, зброю, літературу пропагандистського спрямування та герб країни-агресорки, а також інші матеріали.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

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Успіхи ЗСУ

Українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Вихід російських загарбників із Андріївки Донецької області дозволить оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої.

«Слуга» Арістов складає мандат

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Нардепа помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тис. грн за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч – з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

У Києві водій на блокпосту збив двох військових

У Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців. Один від отриманих травм помер.

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Водію автомобіля «Volkswagen», який скоїв смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув та ще один госпіталізований з травмами, повідомлено про підозру.

Як встановлено слідством, смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Так, водій автомобіля «Volkswagen», рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

Нардеп Пономарьов перебуває у СІЗО

Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова. Нардепу загрожує до 15 років увʼязнення.