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Під Бахмутом загинув рідний брат депутата від «Батьківщини»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув рідний брат депутата від «Батьківщини»
фото з відкритих джерел

Ігор Євтушок пішов добровольцем, хоча й не мав військового досвіду

У боях за Бахмут загинув рідний брат нардепа від «Батьківщини» Сергія Євтушка Ігор. Про це повідомила глава партії Юлія Тимошенко.

Ігор пішов добровольцем, хоча й не мав військового досвіду.

«Ми здобуваємо свою Україну великою, страшною ціною. Вічна пам‘ять, вічна слава! Найщиріші співчуття Сергію та його родині», – зазначила Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що у війні проти Росії загинув відомий український боксер Максим Галінічев.

До слова, триває 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Теги: Батьківщина війна Бахмут

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