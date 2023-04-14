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ЗСУ показала вуличні бої у Бахмуті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показала вуличні бої у Бахмуті (відео)
фото з відкритих джерел

Російські бойовики б'ють з танків та артилерії

Бої за Бахмут Донецької області йдуть на лише на околицях, але й у самому місті. Українські захисники показали, як тримають оборону міста-фортеці.

На кадрах, оприлюднених пресслужбою Сухопутних військ ЗСУ, зафіксована робота бійців 1-го механізованого бату Третьої штурмової бригади. Військові зазначають, що у Бахмуті тривають вуличні бої, проте не вказують, у якому саме районі.

Як видно на кадрах, у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі. При цьому вибухи та стрілянина у місті не припиняються.

Бійці штурмової бригади зазначають, що російські бойовики б'ють з танків, артилерії, а жива сила невпинно штурмує позиції ЗСУ.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак. 

Теги: військові робота стрілянина відео Бахмут війна

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