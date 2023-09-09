Експерт розповів, коли ЗСУ можуть пройти три лінії оборони ворога на Півдні

Експерт вважає, що на напрямку Олешки- Армянськ дощі надто впливати на фронт не будуть

На думку Романа Світана, вихід до Криму можливий цього року

Аби прорватися на півдні України, на кожну лінію ЗСУ знадобиться по одному місяцю. Таку думку висловив полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді «24 каналу».

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«Я гадаю, що десь в жовтні ми точно пройдемо третю лінію оборони, це приблизно в районі Токмака. Якщо ми до осінніх дощів підійдемо південніше Токмака, ближче до Азовського узбережжя, дощі заважати не будуть. Вони, щонайменше, не завдаватимуть такої шкоди, як коли б ми перебували на рівні Запоріжжя або центрального, північного Донбасу», – військовий аналітик.

За словами Світана, якщо буде достатня кількість сил та засобів, то форсування Дніпра та вихід до Криму можливий цього року. Експерт вважає, що на напрямку Олешки- Армянськ дощі надто впливати на фронт не будуть.

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Нагадаємо, українські воїни продовжують просуватися біля села Роботине у Запорізькій області. Захисники хоч і нешвидко, але продовжують витісняти ворога.

Також українські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області.

Як відомо, 28 серпня ЗСУ звільнили Роботине в Запорізькій області.

До слова, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Також минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційні удари, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.