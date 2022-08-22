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Рашисти зруйнували ще один навчальний заклад на Донеччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти зруйнували ще один навчальний заклад на Донеччині
Удар по школі рашисти завдали близько 4:00 ранку
Павло Кириленко/Telegram

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила вже 263 школи на Донеччині

Російські загарбники вранці 22 серпня завдали удару ще по одній школі на Донеччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян – цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку – будівля отримала серйозні пошкодження, але ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Павло Кириленко/Telegram
Павло Кириленко/Telegram
Наслідки рашистської атаки на Донеччину

Крім того, у ніч на понеділок росіяни завдали ракетного удару по Торецьку, де в результаті є пошкоджені будинки, але жертв серед людей немає.

Кириленко зазначив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 навчальні заклади на Донеччині, зокрема – 263 школи.

Нагадаємо, 18 серпня рашисти зруйнували на Донеччині два навчальних заклади.

У ніч на 19 серпня російські окупанти вкотре випустили ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві.

До слова, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Донеччина

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