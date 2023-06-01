ЗСУ показали відео збиття ворожого ударного безпілотника «Ланцет»

Наші воїни знищили ціль противника за допомогою стрілецької зброї

Учора, 31 травня, українські захисники показали момент збиття російського ударного дрона «Ланцет». Відповідне відео опублікували Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

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Ворожий безпілотник ліквідований завдяки влучній роботі воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь».

Військові знищили дрон за допомогою стрілецької зброї.

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Нагадаємо, завершилася 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.