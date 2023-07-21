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Як Київ допомагає захисникам. Кличко відповів Банковій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як Київ допомагає захисникам. Кличко відповів Банковій
Віталій Кличко також пояснив, навіщо київські дороги ремонтують під час війни
фото: КМДА

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що Київ задовольняє потреби військових та залучає до допомоги міжнародних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва було виділено з бюджету міста майже 850 млн грн. За шість місяців цього року – понад 380 млн, тобто загалом – понад 1,2 млрд грн. Так мер столиці відреагував на те, що Київ звинувачують у відсутності допомоги Збройним силам України.

«Багато сьогодні несеться інформації про те, що міста, нібито, не допомагають чи недостатньо допомагають українським захисникам. Перш, ніж підхоплювати маніпулятивні вкиди, радив би вдумливо розібратися. Бо за високими словами, насправді може йтися про намагання центральної влади втрутитися в бюджети міст і селищ. Щоб за їх рахунок залатати діри і прорахунки Держбюджету та бюджетів міністерств і відомств. І робиться все це на хайпі, пересмикуванням і за подвійними стандартами», – зазначив Кличко.

Кличко нагадав, що за законом напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Міський уряд може виділити кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді, про бюджет якої йдеться, за зверненням щодо потреб цих підрозділів.

Гроші, які виділив Київ, йдуть на військову форму, бронежилети та каски, на закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.
Також Кличко зазначив, що місто передає бійцям на передову допомогу від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

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Як Київ допомагає захисникам під час війни
фото: Віталій Кличко

«КП «Інформатика», для потреб військових та безпеки, встановило минулого року в місті і на обʼєктах 395 камер відеоспостереження на суму понад 24 мільйони гривень. Цього року планують встановити ще 448 камер Також на забезпечення потреб військових частин, що входять до повітряного командування «Центр», виділили 3,8 мільйона гривень для придбання систем конференц-звʼязку. А за кошти, залучені від благодійних організацій та донорів, — понад 2 мільйони гривень – придбали й передали серверне, мережеве та проекторне обладнання, засоби звʼязку», – каже Кличко.

Окрім того, Кличко зазначив, що Київ передав 49 спецавто для ДСНС: 47 з них працюють в Києві, два – передали в Харків. 95 авто спрямували Прикордонній службі (з них 85 мікроавтобусів). Також прикордонникам передали 2000 бронежилетів. П'ять вантажних авто підвищеної прохідності передали полку «Азов», а командуванню Сухопутних військ в перші місяці широкомасштабної війни – 7000 бронежилетів 4-5 класу захисту та 5000 касок.

«Тому не можна говорити, що столиця не допомагає. До речі, це в умовах, коли Київ – єдине з міст віддає до Держбюджету 60% ПДФО, сплаченого киянами (інші міста віддають 40%)», – зазначив Кличко.

Кличко прокоментував і витрати на ремонт доріг.

«З нинішнім населенням Києва (приблизно 3,6 млн), великим трафіком, місто не може не підтримувати інфраструктуру в належному стані. Інакше за рік-два вона потребуватиме значно більших коштів на оновлення. А бруківку, ще раз зазначу, перекладають на вулицях, де понад 50 років не було ремонтів! І до цього, аби мінімізувати витрати, не залучають підрядників. Працівники ШЕУ знімають стару бруківку, калібрують її і вкладають знову. Основні витрати – на пісок і цемент», – заявив мер столиці.

За словами Кличка, київські чиновники підтримують столицю в належному стані у складні часи, щоб Київ не приходив у занепад.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко назвав суму, яку Київ виділить з бюджету Силам оборони. 

Теги: Віталій Кличко Київ ЗСУ

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