Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворожої техніки та особового складу

Захисники минулої доби знищили сім складів боєприпасів ворога на Таврійському напрямку

Наші військові минулої доби знешкодили майже дві роти росіян

На Таврійському напрямку тривають бої. За минулу добу втрати ворога склали майже дві роти, знищено 14 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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За його словами, протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 668 обстрілів.

«Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 14 одиниць військової техніки противника», – ідеться в повідомленні.

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Зокрема, захисники знешкодили шість бойових броньованих машин, МТЛБ, гаубицю 2С19 «Мста-С», гаубицю 2А65 «Мста-Б», гармату 2А36 «Гіацинт-Б» та автомобільну техніку.

Також було знищено сім складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони зафіксували збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон. Так, минулої доби таких росіян було 19 осіб.

До слова, завершилася 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальні безпілотники типу Zala. Також ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.