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Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі
Філатов вважає ,що росіяни могли цілитися у Придніпровську теплостанцію
фото: dp.informator.ua

Філатов: «Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла повз, залетіла через Дніпро і потрапила в житловий будинок»

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що росіяни під час ракетної атаки по Дніпру насправді могли цілитися у Придніпровську теплостанцію, але потрапили у багатоповерхівку. Про це Ффілатов заявив в ефірі Radio NV.

«Як версію можна розглядати, що вони повинні були потрапити в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ви ж розумієте, що таке Х-22: це вбивця авіаносців, ракета, яка стріляє, як то кажуть, по площах. Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла повз, залетіла через Дніпро і потрапила в житловий будинок», – підкреслив Філатов.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди. В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кг, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

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Теги: росіяни ракета будинок Дніпро Борис Філатов

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