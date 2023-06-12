На Банковій дали слушну пораду еліті РФ, яка не вірить в перемогу Путіна

Подоляк вважає, що єдиним правильним рішенням Путіна та секретаря РНБО Росії є виведення військ з усієї окупованої території України

Якщо російські еліти дійсно зневірились в перемозі російського диктатора Володимира Путіна, вони можуть вплинути на нього та закликати припинити війну. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Якщо в російській політичній еліті є ті, хто «втомився від війни» і «хоче, щоб вона закінчилася», у вас тільки одне рішення», - сказав Подоляк.

За словами радника, єдиним вірним рішенням є примус Путіна та секретаря РНБО РФ Миколи Патрушева до усвідомлення реальності та негайного виведення військ з усієї окупованої території, а також готовність до видачі військових злочинців.

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«Чим довше «еліти» тягнуть із єдиним рішенням, тим менше шансів у них пережити фінал без максимальних особистих втрат, пережити об'ємний внутрішній бунт», – пояснив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що серед російської еліти наростають похмурі настрої щодо перспектив війни РФ проти України. Усе менше людей вірять у перемогу Путіна у війні проти України.

Видання Bloomberg, з посиланням на сімох осіб, знайомих із ситуацією, писало, що багато представників політичної та ділової еліти «втомилися від війни» і хочуть її припинення, хоча вони сумніваються, що диктатор Володимир Путін зупинить бойові дії. Четверо з них заявили, що хоча ніхто не готовий відкрито виступити проти Путіна, «абсолютна віра в його лідерство похитнулася».