Як у Другій світовій: Залужний оцінив масштаби війни в Україні (відео)
Генерал розповів про кількість боєприпасів, які використовує противник
Масштаб війни, який зараз відбувається в Україні відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у спецпроєкті Дмитра Комарова «Рік. За кадром».
За словами генерала, станом на зараз лінія фронту для ЗСУ 3750 кілометрів – це дуже багато.
«Кількість боєприпасів, які ми використовуємо і які використовує противник - повністю співпадає з Другою світовою. За кількістю сил можливо трішки менше, але за цими ознаками вже можна прирівняти. Що найбільше не вміщається в голові і я був впевнений – війна такого масштабу неможлива у 21-му столітті і навіть наші західні колеги були в цьому впевнені», – розповів Залужний.
Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний наголосив, що українські кадрові військові змушені були воювати проти Росії задовго до повномасштабного вторгнення — від літа 2014 року.
Також Залужний дав свій прогноз відносно термінів завершення російської агресії проти України.
Зазначимо, до перемоги дуже великий і складний шлях, але головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний знає, як Україні перемогти.
Генерал переконаний, що Україні досі вдалося встояти завдяки українському народу, що боронить свою землю.
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