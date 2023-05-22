У Росії зранку горіли два військкомати (відео)

У Калузькій області вогонь на військкомат нібито перекинувся з сусіднього приміщення – пункту видачі

На сході російської столиці Москви сталася пожежа в будівлі, де розташований військкомат. Про це повідомляють росЗМІ.

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«На Колодязному провулку, будинок 14, сталося займання. Пожежно-рятувальні підрозділи прибули, проводиться розвідка», – йдеться в повідомленні.

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Джерело загоряння та його площа уточнюються. За даними з відкритих джерел, за цією адресою знаходиться військовий комісаріат Преображенського району.

Інша пожежа сталася у Обнінську Калузької області РФ. На будівлю, де розміщується військкомат, вогонь нібито перекинувся з сусіднього приміщення – пункту видачі Wildberries. Там зайнялися коробки з товарами.

Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.