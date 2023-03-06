ЗСУ розкрили хитрі маневри окупантів біля Криму

Ворог пересуває колони в районах населених пунктів Нова Каховка – Армянськ

Російські окупаційні війська намагаються ввести в оману Сил оборони України на півдні України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим).

За даними Генштабу, ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів.

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Генштаб також повідомляє, що в місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт.

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.