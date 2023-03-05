ЗСУ доповіли, яка ситуація з постачанням у Бахмуті

Українські Збройні сили мають можливість доставляти в місто боєприпаси, провіант, а також забирати звідти поранених

Українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута, однієї з найгарячіших точок фронту. Постачання наших сил у місті не порушено. Про це повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

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«Армія включає не лише ЗСУ, а й прикордонників, Національну гвардію, вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії», – підкреслив військовий.

Крім того, Череватий зазначив, що окупанти намагаються бити по мостах, щоб порушити постачання. Однак наші підрозділи «забезпечують можливість, щоб за допомогою різних способів доставляти все необхідне».

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Нагадаємо, що українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання.

Крім того, російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, українські військові змусили росіян покласти безліч своїх солдатів та відправити на знищення величезну кількість техніки на Бахмутському напрямку.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

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Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.

До слова, завершується 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.