Основні події контрнаступу попереду – Міноборони

Противник має величезні втрати

Частина резервів Збройних сил України буде задіяно пізніше. Таким чином основні події контрнаступу ще попереду. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«Справді, ми ще маємо основні події попереду. І головний удар ще попереду. Справді, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше», – зазначила вона.

У Міноборони зазначили, що ворог панікує та перетягує усі свої сили і на південь, і на схід з інших напрямків.

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«Вони перекидають уже цілими підрозділами та стягують найбільш потужні. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають і на південь, і на схід. Повірте, їм дуже важко боронитися зараз», – розповіла заступниця міністра.

Також Маляр заявила, що противник має величезні втрати. Зокрема, під час їхнього наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, втрати ворога були такі самі, як під час «найгарячіших днів на Бахмутському напрямку».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уонтрнаступ ЗСУ на фронті і деокупація територій, через мінні поля та опір ворога, відбувається не настільки швидко, якби того хотілося. Але осінній контрнаступ теж починався подібним чином.