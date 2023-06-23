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Основні події контрнаступу попереду – Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Основні події контрнаступу попереду – Міноборони
Повномасштабний контрнаступ ЗСУ ще не розпочався
фото ілюстративне

Противник має величезні втрати

Частина резервів Збройних сил України буде задіяно пізніше. Таким чином основні події контрнаступу ще попереду. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Справді, ми ще маємо основні події попереду. І головний удар ще попереду. Справді, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше», – зазначила вона.

У Міноборони зазначили, що ворог панікує та перетягує усі свої сили і на південь, і на схід з інших напрямків.

«Вони перекидають уже цілими підрозділами та стягують найбільш потужні. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають і на південь, і на схід. Повірте, їм дуже важко боронитися зараз», – розповіла заступниця міністра.

Також Маляр заявила, що противник має величезні втрати. Зокрема, під час їхнього наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, втрати ворога були такі самі, як під час «найгарячіших днів на Бахмутському напрямку».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уонтрнаступ ЗСУ на фронті і деокупація територій, через мінні поля та опір ворога, відбувається не настільки швидко, якби того хотілося. Але осінній контрнаступ теж починався подібним чином. 

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Теги: ЗСУ контрнаступ Міноборони втрати ворог деокупація

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