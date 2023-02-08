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ЗСУ знищили сім човнів, які окупанти готували для диверсантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили сім човнів, які окупанти готували для диверсантів
фото ілюстративне

Сили оборони пошкодили дві установки типу Град в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон

Українські військові на півдні знищили сім легких човнів росіян, які російські загарбники готували для висування своїх диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було сім штук. Нам вдалося пошкодити установки типу Град. Ними з Олешок обстрілювався Херсон», – розповіла Гуменюк.

Крім того, за словами Гуменюк, українські захисники пошкодили дві установки типу Град в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон.

Раніше повідомлялося, що нацгвардійці «Іглою» збили ворожий гелікоптер під Бахмутом.

Нагадаємо, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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