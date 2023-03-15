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ЗСУ у Бахмуті збили російський бомбардувальник: він вибухнув на землі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ у Бахмуті збили російський бомбардувальник: він вибухнув на землі (відео)
фото ілюстративне

Один із членів екіпажу катапультувався 

Сьогодні зранку, 15 березня, бійці 93-ї бригади Збройних Сил України збили російський бомбардувальник Су-24. Захисники ліквідували літак в Бахмуті Донецької області. Офіційного повідомлення від Повітряних сил та бригади поки немає, автентичність ролика підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак, виклавши його у себе в Telegram.

«Бачили б ви ту радість хлопців після влучення», – пише Telegram-канал umftteam, який першим об 11:39 виклав ролик з бомбардувальником окупантів, що палає на землі.

У кадрі не показано момент ураження літака: ролик починається з вибуху на землі після падіння борту.

На парашуті поруч спускається один із членів екіпажу. Другого (у Су-24 літають двоє) не видно. У цей час з місця вибуху розлітаються авіаракети, які горять.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили за добу літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе.

Теги: Андрій Єрмак Telegram літак ЗСУ

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