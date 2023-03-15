ЗСУ досягли деяких успіхів на півночі від Бахмута

Яких саме умпіхів досягли ЗСУ поки говорити не можна

Збройні Сили України досягли певних успіхів на півночі від Бахмута, але ситуація навколо міста дуже динамічна. ро це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі національного телемарафону.

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Російські окупанти атакують Бахмут із кількох напрямків і намагаються оточити місто, продовжуються запеклі бої. Маляр зазначила, , що є деякі успіхи українських воїнів на північ від міста, але деталі поки що розкривати не можна.

«Є динаміка бойових дій, ворог зазнає значних втрат. У них є успіхи, але вони є і у нас. ЗСУ змогли зробити дещо на півночі, є і позитивна динаміка», — сказала Маляр.

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Заступниця міністра наголосила, що Сили оборони роблять все можливе для стримування противника та закликала довіряти рішенням військових.

Раніше на черговому засідання Ставки верховного головнокомандувача було одностайно вирішено продовжувати боронити Бахмут. Під час засідання було проаналізовано забезпечення озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України та окремо обговорено темпи, а також обсяги надходження допомоги від партнерів союзників та їх подальший розподіл.

Нагадаємо, 6 березня 2023 року на черговому засіданні Ставки Залужний і Сирський висловилися за продовження оборонної операції в Бахмуті та подальше посилення позицій.