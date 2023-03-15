Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЗСУ досягли деяких успіхів на півночі від Бахмута

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
ЗСУ досягли деяких успіхів на півночі від Бахмута
Ситуація навколо міста залишається динамічною
фото з відкритих джерел

Яких саме умпіхів досягли ЗСУ поки говорити не можна

Збройні Сили України досягли певних успіхів на півночі від Бахмута, але ситуація навколо міста дуже динамічна. ро це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі національного телемарафону.

Російські окупанти атакують Бахмут із кількох напрямків і намагаються оточити місто, продовжуються запеклі бої. Маляр зазначила, , що є деякі успіхи українських воїнів на північ від міста, але деталі поки що розкривати не можна.

«Є динаміка бойових дій, ворог зазнає значних втрат. У них є успіхи, але вони є і у нас. ЗСУ змогли зробити дещо на півночі, є і позитивна динаміка», — сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що Сили оборони роблять все можливе для стримування противника та закликала довіряти рішенням військових.

Раніше на черговому засідання Ставки верховного головнокомандувача було одностайно вирішено продовжувати боронити Бахмут. Під час засідання було проаналізовано забезпечення озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України та окремо обговорено темпи, а також обсяги надходження допомоги від партнерів союзників та їх подальший розподіл.

Нагадаємо, 6 березня 2023 року на черговому засіданні Ставки Залужний і Сирський висловилися за продовження оборонної операції в Бахмуті та подальше посилення позицій.

Теги: Бахмут ворог місто окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрілецький бій в Бахмуті: ЗСУ показали, як накрили росіян (відео)
Стрілецький бій в Бахмуті: ЗСУ показали, як накрили росіян (відео)
13 березня, 10:55
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
Вчора, 16:59
Постійні позиційні бої у Бахмуті не вщухають
Оборона Бахмута, скандальні заяви американців та безпілотник США над Чорним морем. Головне за день
Вчора, 21:00

Політика

ЗСУ досягли деяких успіхів на півночі від Бахмута
ЗСУ досягли деяких успіхів на півночі від Бахмута
Зеленський розказав про результати засідання Ставки
Зеленський розказав про результати засідання Ставки
«Рамштайн-10»: стала відома дата
«Рамштайн-10»: стала відома дата
Зіткнення винищувача та безпілотника над Чорним морем. США викликає російського посла
Зіткнення винищувача та безпілотника над Чорним морем. США викликає російського посла
Губернатор Флориди назвав війну «територіальною суперечкою». МЗС відреагувало
Губернатор Флориди назвав війну «територіальною суперечкою». МЗС відреагувало
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
11K
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
7739
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
6568
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
5736
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту