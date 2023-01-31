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ЗСУ уразили дев’ять районів зосередження росіян та один склад боєприпасів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ уразили дев’ять районів зосередження росіян та один склад боєприпасів – Генштаб
фото ілюстративне

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні

Триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великі втрати. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів.

Херсонський напрямок

Обстрілює позиції наших підрозділів та цивільних об’єктів.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрями

Обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Сіверський напрямок

Противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

Слобожанський напрямок

Противник не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

Херсонський напрямок

Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів зокрема: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Окупанти посили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, російські окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК «Вагнер» значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника та один склад боєприпасів.

Теги: ЗСУ війна Генштаб окупанти

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