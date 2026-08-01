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Сили оборони уразили два залізничні мости до Криму та низку інших об'єктів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сили оборони уразили два залізничні мости до Криму та низку інших об'єктів
Українські військові завдали успішних ударів по ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Під ударами опинилися ключові об'єкти військової логістики РФ

У ніч проти 1 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ у Криму та на півдні України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Одним із уражених об'єктів став склад морських безекіпажних катерів у районі селища Чорноморське в окупованому Криму. За інформацією Генштабу, його використовували для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських дронів, які російські війська застосовують у Чорному морі.

Також українські військові завдали ударів по двох залізничних мостах, що мають важливе значення для логістики окупаційних сил. Йдеться про міст «Сиваш» поблизу Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом, а також залізничний міст у районі Владиславівки.

У Генштабі зазначили, що ці переправи використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між окупованим Кримом та іншими захопленими територіями півдня України. Окрім цього, під удар потрапив підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Також повідомляється про ураження ремонтно-відновлювальної бази поблизу Первомайського в Криму, складу матеріально-технічних засобів у районі Подового на Херсонщині та складу безпілотників поблизу тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по військових об'єктах, які забезпечують ведення російської агресії проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання тимчасово окупованого Криму залишається принциповим для України, хоча говорити про його місце у можливих мирних переговорах поки передчасно. 

Нагадаємо, через удари по енергетичній інфраструктурі у Криму в липні виникли масштабні перебої з електропостачанням. Найбільше проблем фіксували на півночі Криму. 

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Теги: Крим ЗСУ війна Генштаб

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