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День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський показав неймовірні фото українських пілотів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський показав неймовірні фото українських пілотів
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Наші пілоти здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів за час війни

Сьогодні, 6 серпня, відзначається День Повітряних сил Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський привітав наших захисників неба з професійним святом.

«День Повітряних сил Збройних Сил України! Пишаємось нашими героями неба!

Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги.

Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!», – сказав глава держави.

Також Зеленський показав фото авторства фотографів Костянтина і Влади Ліберових. На знімках – українські пілоти та авіація.

10 фото
На весь екран
6 серпня – День Повітряних сил ЗСУ
фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, що в День Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук також привітав колег із професійним святом. 

Читайте також: 6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: ЗСУ Володимир Зеленський пілот

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