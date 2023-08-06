День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський показав неймовірні фото українських пілотів

Наші пілоти здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів за час війни

Сьогодні, 6 серпня, відзначається День Повітряних сил Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський привітав наших захисників неба з професійним святом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«День Повітряних сил Збройних Сил України! Пишаємось нашими героями неба!

Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!», – сказав глава держави.

Також Зеленський показав фото авторства фотографів Костянтина і Влади Ліберових. На знімках – українські пілоти та авіація.

10 фото На весь екран

















6 серпня – День Повітряних сил ЗСУ фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, що в День Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук також привітав колег із професійним святом.