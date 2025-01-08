Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази в Енгельсі
Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2»
Сьогодні вночі, 8 січня, в Енгельсі Саратовської області було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
«В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в «промисловий об’єкт», – йдеться в повідомленні.
Як зазначає Генштаб, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога. Інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
«Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах», – зазначають військові.
Нагадаємо, в Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа. Перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.
Як повідомлялося, атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ. За інформацією джерел «Главкома», 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.
До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.
Коментарі — 0