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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази в Енгельсі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази в Енгельсі
Нафтобазу атакували підрозділи Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем ЗСУ
фото з відкритих джерел

Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2»

Сьогодні вночі, 8 січня, в Енгельсі Саратовської області було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в «промисловий об’єкт», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генштаб, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога. Інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Україна атакувала чергову нафтобазу РФ
Україна атакувала чергову нафтобазу РФ
фото: Facebook/Генштаб

«Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах», – зазначають військові.

Нагадаємо, в Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа. Перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.

Як повідомлялося, атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ. За інформацією джерел «Главкома», 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: обстріл росія нафта ЗСУ Генштаб

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