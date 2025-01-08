Rheinmetall передав Україні першу БМП Lynx

Першу БМП Lynx, яку доправили в Україну наприкінці 2024 року, виготовив завод Rheinmetall у німецькій громаді Унтерлюс

Німецький виробник зброї Rheinmetall передав в Україну першу бойову машину піхоти Lynx, вироблену на заводі в Унтерлюсі. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що першу БМП Lynx, яку доправили в Україну наприкінці 2024 року, виготовив завод Rheinmetall у німецькій громаді Унтерлюс.

«Зараз її випробовують там збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше», – розповів генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, додавши, що треба продовжувати допомагати Україні.

26 жовтня Паппергер заявив, що перший завод компанії вже функціонує в Україні, а другий готується до запуску. Тоді він зазначив, що до кінця року в Україні з’явиться перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx.

Важливим напрямом діяльності Rheinmetall є співпраця з Україною. Компанія спільно з «Українською оборонною промисловістю» запустила в Україні цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Наразі в Україні вже відновлюються німецькі бойові машини, а в майбутньому планується розширення співпраці, зокрема, у сфері ремонту артилерійських систем.

Нагадаємо, міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Нове замовлення включає 180 тис. боєприпасів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) і було заброньоване у грудні 2024 року. Замовлення фінансується Німеччиною. Його вартість традиційно не називають, вказуючи, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Загалом Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних установок Gepard, які були списані Бундесвером.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall підписав найбільший контракт у своїй історії.