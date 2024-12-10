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В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи: оголошено евакуацію (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи: оголошено евакуацію (відео)
За словами місцевих, ЗСУ начебто атакували склад з боєприпасами «трьома Himars»
скріншот з відео

Під удар міг потрапити склад російських боєприпасів

Росіяни заявляють про нібито ракетну атаку на тимчасово окуповане місто Єнакієве Донецької області. Зазначається, що під удар міг потрапити склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами місцевих мешканців, Збройні сили України начебто атакували населений пункт «трьома Himars». На оприлюдненому відео чутно вторинну детонацію і видно задимлення після влучання.

Зазначається, що район, де відбувся обстріл, перекрито, а мешканців закликали перейти до укриттів та не підходити до вікон. 

Водночас гауляйтер Сергій Божик оголосив термінову евакуацію населення з 13 вулиць. Він, не пояснюючи причини, закликав людей взяти з собою документи та речі першої потреби.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку вибухнув позашляховик. Після вибуху загинув начальник Оленівської колонії так званої «ДНР» Сергій Євсюков. Також постраждала його дружина – їй відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані. Попередньо, під автомобілем Євсюкова було закладено пластид – близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Як повідомлялося, у Саратовській області місцева влада заявила про відбиття дронової атаки по військовому аеродрому. У місті Енгельс Саратовської області розташована авіабаза повітряно-космічних сил РФ «Енгельс 2», де базуються російські стратегічні бомбардувальники, що запускають ракети по Україні. Це одна з найбільших військових авіаційних баз збройних сил Росії. Вона вже кілька разів опинялася під ударами.

До слова, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ.

За даними опитування 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

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Теги: боєприпаси Донеччина війна обстріл

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