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Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів
Росія активно мілітаризує молоде покоління
фото з відкритих джерел

Вірші та повісті сучасних російських авторів повторюють тези пропаганди 

Диктатор Росії Володимир Путін доручив включити «патріотичні твори» сучасних авторів до списків, рекомендованих для читання у школах. Про це йдеться на сайті Кремля.

«Міносвіти Росії: передбачити включення літературних творів патріотичної спрямованості, створених сучасними письменниками, до списків рекомендованих творів для позакласного читання», – йдеться у дорученні. Термін виконання – 1 червня 2025 року. 

Точного переліку творів, які мають читати російські школярі, немає. Однак, за пошуком в мережі можна віднайти, яку приблизно пропаганду споживатимуть російські діти.

Наприклад, повість «Красавка» Володимира Казміна (Прокопенка). Пропагандист керує однією з письменницьких організацій «ЛНР», і написав повість про «опір молоді українським військам при захисті Лисичанська».

«2014 рік, 75 хлопчаків та дівчаток, старшокласників, організувалися і, коли пішла бригада «Привид» і місто залишилося без прикриття, взяли до рук зброю та самі пішли воювати. А Красавка – це дівчинка, це був її позивний. Вона кинулася під танк із гранатою, щоб зупинити рух колони. Вони майже всі загинули», – йдеться у описі до повісті. Письменник також додає, що в Україні замовчують існування цієї нібито «реальної історії», оскільки «надто багато втрат завдали українським воякам школярі Луганщини, і надто жорстокою була помста нацистів».

Повість опублікована у журналі «Подвиг».-2023.-№3.-С.240-281

А у 2023 році в РФ вийшла пропагандистська збірка сучасної патріотичної поезії «Позивний – Росія». До книги увійшли понад 200 творів поетів – авторів з 42 регіонів Росії, а також Республіки Білорусь. Вона видана тиражем 3 тис. примірників, і передана до бібліотек та освітніх закладів Росії та тимчасово окупованих територій.

Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів фото 1

Вірші у збірці повністю повторюють пропаганду із телебачення, але в римованому вигляді. Тут і про Бандеру, і про нацистів, і про «подвиги у захопленні міст». Деякі автори навіть згадують декомунізацію в Україні.

Так звана поезія демонструє явище графоманії – патологічної тяги до написання при відсутності відповідних здібностей і знань. Написане графоманами зазвичай банальне та псевдонаукове.

Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів фото 2
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів фото 3
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів фото 4
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів фото 5
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів фото 6

У мережі також знайшли збірку «Своих не бросаем». Далі мовою оригіналу:

Украинские каратели
Разумение утратили –
Убивают всех подряд,
Зверства жуткие творят.

Не фрицы нынче сбрасывают бомбы,
И люди убегают в катакомбы.
И наступают на Славянск не немцы,
А смерть несут сегодня западенцы...

Нагадаємо, РФ вигадала ще один спосіб, як поширювати пропаганду на окупованих територіях. Зазначається, що окупанти мають на меті максимально покрити сигналом всі захоплені населені пункти, аби мати змогу промивати мізки більшій кількості населення. Натомість доступ до непідконтрольних джерел інформації блокується.

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Теги: школярі місто письменник путін книги Донбас Батьківщина росія Білорусь

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