Дуже жорсткі бої: президент назвав найскладніший напрямок на фронті

ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті і заявив, що найважче – на Бахмутському напрямку. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні.

Зеленський розповів, що сьогодні, 8 жовтня, українські Сили оборони продовжили рух на сході та півдні України.

«Цієї доби продовжився рух наших військових, СБУ, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави», – зазначив Зеленський.

За його словами, ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку – там зараз «дуже-дуже складно» і тривають дуже жорсткі бої.

«Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку», – сказав президент.

Також він подякував усім українським зенітникам та «кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України«.

«Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості. Обовʼязково до цього ми прийдемо», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.