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    Події в Україні

    ЗСУ відкинули ворога з двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька

    На Бахмутському напрямку ЗСУ не дають противнику відтіснити українські війська із займаних позицій - ЗСУ відкинули ворога з двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька
    На Бахмутському напрямку ЗСУ не дають противнику відтіснити українські війська із займаних позицій
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Окупанти вийшли з Білогорівки та Метьолкіного

    На Луганщині продовжують точитися запеклі бої. Українські військові відкинули окупантів з Білогорівки та Метьолкіного поблизу Сєвєродонецька. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

    «Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька. При цьому також має втрати. Наразі активні бої тривають», – заявив Мотузяник.

    Також на Бахмутському напрямку ЗСУ не дають противнику відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

    Раніше повідомлялося, що бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька.

    Вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку. Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєверодонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відкинули ворога з двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька