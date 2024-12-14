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Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла
Наслідки атаки по нафтобазі в Орловській області РФ
фото: Генштаб

Результати бойової роботи уточнюються

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 14 грудня завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь» в Орловській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб.

«Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лінійна виробничо-диспетчерська станція «Стальной конь» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Результати бойової роботи уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, очевидці повідомили про атаку на нафтобазу.

12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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Теги: безпілотник росія нафтопродукти ЗСУ ворог

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