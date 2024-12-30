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Сирський розповів про рекордні втрати окупантів на Донеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський розповів про рекордні втрати окупантів на Донеччині
Головком працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині
фото: Telegram/Олександр Сирський

Російські загарбники щодня втрачають близько 1,7 тис. осіб убитими й пораненими

Російська Федерація безперервно проводить «м'ясні штурми» в Донецькій області й зазнає великих втрат. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Так, останнім тижнем загарбники щодня втрачають близько 1,7 тис. осіб убитими й пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тис. Левова частина цих втрат – результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині», – каже він.

За словами головкома, він опрацював із командирами частин і підрозділів, які ведуть оборонну операцію на найгарячіших напрямках Донецької області, заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів і позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів і посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краї.

Сирський наголосив, що особливу увагу приділили забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових.

«Наша мета на цьому напрямку – максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки!» – додав генерал.

Нагадаємо, російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

До слова, Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще вісім-десять років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка.  Такими підрахунками поділився екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.

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Теги: Донеччина Олександр Сирський окупанти війна ЗСУ втрати

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