ЗСУ вперше захопили рідкісний російський всюдихід (відео)

Судячи зі стану машини, вона дісталась заїхисникам зламаною

Українські воїни вперше захопили на рідкісний російський гусеничний всюдихід ДТ-10 «Витязь». Його розробили спеціально для арктичних умов. Про це повідомляє «Мілітарний».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На одному з напрямків військові ЗСУ зняли на відео захоплений броньований гусеничний всюдихід ДТ-10. Судячи зі стану машини, вона дісталась зламаною, що унеможливило її евакуацію власним ходом», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що це перший відомий випадок захоплення машини цього типу за час російсько-української війни.

Нагадаємо, триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.