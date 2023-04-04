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ЗСУ вперше захопили рідкісний російський всюдихід (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вперше захопили рідкісний російський всюдихід (відео)
фото скріншот відео

Судячи зі стану машини, вона дісталась заїхисникам зламаною

Українські воїни вперше захопили на рідкісний російський гусеничний всюдихід ДТ-10 «Витязь». Його розробили спеціально для арктичних умов. Про це повідомляє «Мілітарний».

«На одному з напрямків військові ЗСУ зняли на відео захоплений броньований гусеничний всюдихід ДТ-10. Судячи зі стану машини, вона дісталась зламаною, що унеможливило її евакуацію власним ходом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший відомий випадок захоплення машини цього типу за час російсько-української війни.

Нагадаємо, триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних  ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: військова техніка ЗСУ відео ворог населення військові машини

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