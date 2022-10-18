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Під час вечірньої атаки ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Під час вечірньої атаки ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе
Два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ
фото з відкритих джерел

Сили ППО збили дві крилаті ракети «Калібр»

Увечері 17 жовтня, близько 21:00, Повітряні сили ЗСУ збили ще вісім іранських дронів-камікадзе. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Шість баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

Ще два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ.

Окрім того, близько 15:00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети «Калібр».

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 жовтня сили Протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Київщині.  Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах. Мер Броварів уточнив, що військові збили ворожий безпілотник над громадою.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів.

Читайте також: У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті
Теги: безпілотник військові тривога ракета війна ЗСУ

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