ЗСУ вже «демілітаризували» понад 87 тис. рашистів – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 600 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 87 310 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 87310 (+600) осіб ліквідовано;
- танків – 2905 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 5856 (+8) од;
- артилерійських систем – 1897 (+1) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО – 209 (+0) од;
- літаків – 278 (+0) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1);
- крилаті ракети – 531 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од;
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.
До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
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