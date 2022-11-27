ЗСУ вже «демілітаризували» понад 87 тис. рашистів – Генштаб

Росія вже втратила в Україні 2905 танків

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 600 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 87 310 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 87310 (+600) осіб ліквідовано;

танків – 2905 (+4) од;

бойових броньованих машин – 5856 (+8) од;

артилерійських систем – 1897 (+1) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО – 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1);

крилаті ракети – 531 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од;

спеціальна техніка – 163 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 27 листопада Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках