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ЗСУ вже «демілітаризували» понад 87 тис. рашистів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 87 тис. рашистів – Генштаб
Росія вже втратила в Україні 2905 танків
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 600 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 87 310 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 87310 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків – 2905 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 5856 (+8) од;
  • артилерійських систем – 1897 (+1) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 27 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 27 листопада
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Теги: Україна окупанти росія Генштаб війна

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