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ЗСУ повідомили, як захисники витісняють ворога біля звільненого Роботиного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, як захисники витісняють ворога біля звільненого Роботиного
Захисники просуваються біля Роботиного
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Противник безуспішно намагається відновити утрачені позиції

Українські воїни продовжують просуватися біля села Роботине у Запорізькій області. Захисники хоч і нешвидко, але продовжують витісняти ворога. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є», – наголосив він.

Штупун також підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Крім того, противник намагається відновити утрачені позиції, проте безуспішно.

За його словами, Збройні сили України також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Там ворог здебільшого застосовує підрозділи «шторм-z»

«Там (поблизу Авдіївки та Мар'їнки – «Главком») протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області», – доповів Штупун.

Нагадаємо, українські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області. 

Як відомо, 28 серпня ЗСУ звільнили Роботине в Запорізькій області.

До слова, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Також минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційні удари, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: контрнаступ Запорізька область ЗСУ ворог

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