ЗСУ за пів години знищили три ворожі «Алігатори»
Вертольоти знищено на східному напрямку
Українські захисники сьогодні вночі знищили три російські ударні вертольоти Ка-52, відомі як «Алігатор». Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
«За пів години протиповітряного бою з 00:00 по 00:30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52», – йдеться в повідомленні.
Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, вчора на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога.
До слова, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.
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