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ЗСУ збили гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ збили гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів
ЗСУ 22 квітня збили ворожий гелікоптер Мі-24
фото ілюстративне

Гарні вечірні новини повідомив Генштаб

У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Гарні вечірні новини. Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24», – ідеться у повідомленні.

Крім того, захисники приземлили два розвідувальних ворожих безпілотники – «Орлан-10» та «Zala», а також 2 дрони-камікадзе типу «Ланцет».

Нагадаємо, у четвер, 20 квітня, у Кирилівці, яку окупанти вже встигли приєднати до Мелітополя, розбився російський гелікоптер.

Як відомо, триває чотириста двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

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Теги: гелікоптер

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