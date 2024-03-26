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Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
Кабмін постановив утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки
фото з відкритих джерел

До складу групи мають увійти представники більшості міністерств та відомств на рівні заступників

Кабінет міністрів створив міжвідомчу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки. Відповідна постанова Кабміну опублікована на Урядовому порталі.

У документі Кабмін постановляє утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, а також затверджує положення про неї.

Зокрема, до складу групи мають увійти представники більшості міністерств та відомств на рівні заступників. Її головою призначено міністра Кабінету міністрів, заступником за згодою має стати спеціальний уповноважений президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Як повідомлялося, Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.

Раніше Естонія слідом за іншими державами також має намір підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною в межах декларації лідерів «Групи семи», ухваленої на Вільнюському саміті НАТО.

До слова, Кабінет міністрів на засіданні 26 березня призначив Артура Добросердова на посаду уповноваженого з питань людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

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Теги: війна безпека Кабмін уряд

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