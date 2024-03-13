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Польща звернулася до спікера Палати представників США через допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща звернулася до спікера Палати представників США через допомогу Україні
Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес
фото з відкритих джерел

Прем'єр Туск заявив, що від індивідуального рішення Джонсона залежить доля мільйонів людей

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України ($61 млрд) на голосування. Про це повідомляє The Hill.

«Це не якась політична сутичка, яка має значення лише тут, в Америці. Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона дійсно коштуватиме тисячі життів там (в Україні – «Главком»): дітей, жінок. Він повинен усвідомлювати свою особисту відповідальність. Пан Джонсон повинен усвідомлювати, і я сподіваюся, що він вже усвідомлює, що від його індивідуального рішення залежить доля мільйонів людей – насправді від його рішення залежать тисячі життів в Україні», – сказав Туск.

Як повідомлялося, спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого дому Джо Байденом відбудеться через «передвоєнну ситуацію» у світі.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: США Дональд Туск Польща фінансування війна

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