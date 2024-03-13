Польща звернулася до спікера Палати представників США через допомогу Україні
Прем'єр Туск заявив, що від індивідуального рішення Джонсона залежить доля мільйонів людей
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України ($61 млрд) на голосування. Про це повідомляє The Hill.
«Це не якась політична сутичка, яка має значення лише тут, в Америці. Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона дійсно коштуватиме тисячі життів там (в Україні – «Главком»): дітей, жінок. Він повинен усвідомлювати свою особисту відповідальність. Пан Джонсон повинен усвідомлювати, і я сподіваюся, що він вже усвідомлює, що від його індивідуального рішення залежить доля мільйонів людей – насправді від його рішення залежать тисячі життів в Україні», – сказав Туск.
Як повідомлялося, спільна зустріч президента і прем’єр-міністра Польщі Анджея Дуди і Дональда Туска з главою Білого дому Джо Байденом відбудеться через «передвоєнну ситуацію» у світі.
Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.
Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.
Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.
До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.
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