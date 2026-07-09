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«Орєшнік» ніколи нікуди не влучить. Український конструктор пояснив чому

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Орєшнік» ніколи нікуди не влучить. Український конструктор пояснив чому
Український конструктор розкрив головну слабкість «Орєшніка»
фото: росЗМІ

Інженер Fire Point заявив, що після знайомства з одним із ключових компонентів ракети зрозумів: її точність настільки низька, що вона може хибити на десятки кілометрів

Російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» має настільки низьку точність, що не здатна ефективно уражати визначені цілі. Таку оцінку дав співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Liga.net.

За словами конструктора, він мав можливість побачити один із ключових елементів ракети – гіроскоп, який відповідає за визначення положення ракети у просторі та коригування її польоту.

Штілерман зазначив, що рівень виконання цього компонента настільки низький, що використовувати його в сучасній українській ракеті було б соромно. «Мені б було соромно такий гіроскоп у свою ракету кудись поставити, тому що було зрозуміло, що ця ракета ніколи нікуди не влучить», – заявив інженер.

Як приклад він навів останнє застосування «Орєшніка». За його словами, коли російські війська запускали дві такі ракети по Києву, одна впала на тимчасово окупований Донецьк, а інша – в районі гаражів у Білій Церкві на Київщині.

Конструктор переконаний, що подібні результати демонструють реальну точність цього озброєння. «Ну так, вибухне щось на відстані 90 кілометрів від цілі. І що буде цілі? Нічого не буде», — наголосив Штілерман.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на дослідження Dallas Analytics повідомили, що Росія могла різко погіршити якість виробництва «Орєшників» через поспіх, із яким Кремль вимагав розгорнути серійний випуск ракет. За даними аналітиків, саме нехтування стандартами контролю якості стало однією з причин того, що ракети хиблять на десятки кілометрів.

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Теги: росія балістичні ракети

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