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У Росії залишилася лише одна ракета «Орєшнік», і та бракована – Інститут вивчення війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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У Росії залишилася лише одна ракета «Орєшнік», і та бракована – Інститут вивчення війни
У Росії назріває проблема зі стратегічною зброєю
фото з відкритих джерел

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що наразі в Росії залишилася лише одна боєздатна ракета

Російська Федерація, ймовірно, має у своєму розпорядженні лише одну боєздатну балістичну ракету середньої дальності (БРСД) «Орєшнік» з початкового контракту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). 

Інститут вивчення війни наводить результати розслідування української аналітичної компанії Dallas Analytics. За її даними, після першого удару «Орєшніком» по Україні у листопаді 2024 року російський диктатор Володимир Путін був настільки захоплений політичним і психологічним ефектом атаки, що наказав негайно розгорнути виробництво наступної серії з чотирьох додаткових ракет у 2025 році.

Екстрене виробництво нової серії за наказом Кремля призвело до серйозного нехтування стандартами якості, через що ракети хиблять на десятки кілометрів. Джерело з Міністерства оборони РФ підтвердило розслідувачам, що російські підприємства-виробники були змушені повністю обійти стандартні протоколи забезпечення якості, аби вкластися у встановлені Путіним терміни.

Поспіх та технологічний голод в умовах санкцій критично вплинули на точність нової російської зброї.

Видання з'ясувало головну технічну вразливість системи:

  • У ракетах використали радянський авіаційний гіроскоп ГУ-503.
  • Ненадійність та застарілість цього компонента суттєво погіршили можливості точного наведення «Орєшніка».
  • Внаслідок цього дефекту ракети під час запусків відхилялися на десятки кілометрів від запланованих цілей.

У 2026 році російська армія вже ж випустила по Україні три з чотирьох виготовлених минулоріч ракет – одну по Львову вночі 9 січня та дві – по Білій Церкві у Київській області, одна з яких упала на тимчасово окупованій території Донецької області вночі 24 травня.

«Орєшнік» – це російська балістична ракета середньої (проміжної) дальності класу «земля-земля». Військові експерти та західні розвідки зазначають, що ця ракета не є принципово новою революційною розробкою, а створена як модифікація на базі проєкту радянських технологій та російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубєж». Задекларована максимальна дальність становить до 5 500 км, мінімальна – близько 700 км.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що наразі в РФ залишилася лише одна боєздатна ракета з цього початкового контракту, а її реальна бойова ефективність через технічний брак залишається під великим питанням.

«Главком» писав, що Росія витратила десятки мільйонів доларів на три удари ракетами «Орєшнік» по Україні. При цьому містечко поряд з полігоном «Капустин Яр», звідки запускають ці ракети, виглядає злиденним та занедбаним.

Нагадаємо, аналітична компанія Dallas Analytics опублікувала результати розслідування щодо критичних виробничих проблем у системі наведення балістичної ракети «Орєшнік», який не здатен точно влучити в ціль. Адже технологічний дефект змушує цю експериментальну зброю відхилятися від визначених координат на десятки кілометрів. Це, наголошують фахівці, перетворює її на загрозу винятково для цивільної інфраструктури.

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Теги: ракета росія Міноборони

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