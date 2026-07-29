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Понад 1100 деталей: стало відомо, з яких компонентів Росія збирає «Орєшнік»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Понад 1100 деталей: стало відомо, з яких компонентів Росія збирає «Орєшнік»
Власюк розповів, що ракета містить понад 1100 компонентів
фото: glavcom.ua

Основна частина деталей ракети виготовлена у 2023-2025 роках

У російській балістичній ракеті середньої дальності «Орєшнік», яку останнім часом досліджували українські фахівці, не виявлено компонентів західного виробництва. Натомість її виготовлено майже повністю з російських і частково білоруських деталей. Про це під час брифінгу заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

Власюк розповів, що ракета містить понад 1100 компонентів. «В «Орєшніку» понад 1100 компонентів. Тобто це тільки перелік елементів. Тисяча з них – це Росія, решта – Білорусь. Іноземного нічого немає», – сказав він.

Ракета містить понад 1100 компонентів
Ракета містить понад 1100 компонентів
фото: glavcom.ua

Посадовець зазначив, що основна частина деталей була виготовлена у 2023-2025 роках. Це свідчить, що Росія не використовує лише старі запаси, а продовжує серійне виробництво цих ракет.

«Вони випускають прямо зараз ці «Орєшніки» і обходяться без іноземних компонентів», – наголосив Власюк.

«Орєшнік» – це російська балістична ракета середньої (проміжної) дальності класу «земля-земля». Військові експерти та західні розвідки зазначають, що ця ракета не є принципово новою революційною розробкою, а створена як модифікація на базі проєкту радянських технологій та російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубєж». Задекларована максимальна дальність становить до 5 500 км, мінімальна – близько 700 км.

Водночас він зауважив, що окремі елементи ракети значно давніші. Наприклад, є компонент 2012 року випуску, хоча сама технологічна база «Орєшніка» тягнеться з радянських розробок 1960-1970-х років.

Разом із тим, відсутність сучасної імпортної електроніки робить «Орєшнік» менш залежним від санкцій і менш вразливим до засобів радіоелектронної боротьби. Ракета використовує інерціальну систему наведення на базі технологій ще радянського періоду.

Ракета містить понад 1100 компонентів
Ракета містить понад 1100 компонентів
фото: glavcom.ua

Під час дослідження українські спеціалісти ідентифікували 40 російських підприємств, які брали участь у виробництві «Орєшніка». Майже всі вони вже перебувають під українськими санкціями, однак не всі внесені до санкційних списків партнерів.

«Те, що до нас долетів цілий «Орєшнік», дозволило нам ідентифікувати деталі виробників. Ми будемо передавати цю інформацію партнерам і очікуємо на включення всіх інших виробників до санкційних списків», – зазначив Власюк.

Окремо українська сторона встановила участь двох білоруських підприємств. Одне з них – «Інтеграл» – уже перебуває під санкціями. Щодо іншого – заводу «Транзистор» – Україна готуватиме нові санкційні пропозиції.

Як відомо, у 2026 році російська армія випустила по Україні три з чотирьох виготовлених торік ракет – одну по Львову вночі 9 січня та дві – по Білій Церкві у Київській області, одна з яких упала на тимчасово окупованій території Донецької області вночі 24 травня.

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Теги: російська ракета Владислав Власюк росія

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