Ексмер Черновецький відреагував на відкриту проти нього справу

Черновецький був мером Києва у 2006-2012 роках і вже багато років перебуває за межами України

Черновецький був мером Києва у 2006-2012 роках і вже багато років перебуває за межами України

На початку війни Черновецький пропонував визнати «Л/ДНР», щоб «відразу все закінчити»

Колишній мер Києва Леонід Черновецький прокоментував справу, яку відкрив проти нього Офіс генпрокурора. Черновецький назвав це «непорозумінням».

«Дізнався зі ЗМІ, нібито Офіс генпрокурора повідомив мені про підозру. Поки що не можу нічого коментувати по суті, тому що жодних повісток чи інших документів не отримував. Формулювання звинувачення, що прозвучало у ЗМІ, – «про заклики до зміни кордонів України» розцінюю як повне непорозуміння. Щиро люблю та підтримую єдину, цілісну, незалежну та європейську Україну», – написав у Facebook колишній мер столиці.

Черновецький додав, що «як бізнесмен і політик прикладає всі свої можливості для допомоги Україні та її швидкій перемозі». Водночас скандальний ексмер не пояснив, як саме допомагає боротися проти російської армії. Черновецький вже давно живе за кордоном та не з'являється в Україні.

Як повідомлялося, Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів. На наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

У 2017 році правоохоронці оголосили в розшук ексмера Києва Черновецького за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому правоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Також прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді меру Святогірська Володимиру Бандурі.