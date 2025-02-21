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У Братиславі знову тисячі людей вийшли на протест проти Фіцо

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Братиславі знову тисячі людей вийшли на протест проти Фіцо
Протестувальники у Братиславі вимагають відставки Фіцо
фото: Aktuality

Мітингувальники у Братиславі скандували: «Словаччина – це Європа» і «Досить, Фіцо»

У столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Також мітинги пройшли й в інших містах Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Близько 12 тис. протестувальників у столиці 21 лютого, а два тижні тому кількість учасників акцій протесту оцінювалася у понад 40 000. Таку оцінку наводить новинний сайт Dennik N посилаючись на оцінку експерта з питань безпеки.

Загалом мітинги 21 лютого пройшли ще в понад 40 містах. Відомо, що на протестах в п'ятницю також згадували дату – сім років з дня вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака.

Його вбивство поклало початок тижням масових протестів проти корупції в державі, що врешті-решт призвело до відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра. Проте він повернувся до влади після перемоги на парламентських виборах 2023 року.

Фіцо, який протягом тривалого часу був домінуючою силою в словацькій політиці, часто вів словесну війну проти прозахідної ліберальної опозиції, неурядових організацій і ЗМІ, звинувачуючи їх у «змові проти Словаччини».

Чотириразовий прем'єр-міністр неодноразово обіцяв не підкорятися вимогам протестувальників піти у відставку.

Нагадаємо, у січні близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра. Серед гасел словаків: «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Ми не Росія» та «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій».

До слова, у лютому акції відбувались у понад 50 містах. Протестувальники висловлюють стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

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Теги: Словаччина протест росія Роберт Фіцо

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