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Зеленський про завершення війни: Зброєю на полі бою не переможе жодна зі сторін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про завершення війни: Зброєю на полі бою не переможе жодна зі сторін
Глава України наголосив, що Путін не хоче закінчувати війну
скріншот з відео

Президент вважає, що перехід до дипломатії повинен передбачати справедливий мир для України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в російсько-українській війні жодна зі сторін не зможе перемогти зброєю на полі бою. Про це глава нашої держави розповів під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За словами Зеленського, Російська Федерація прагнула перемогти зброєю, але не змогла.

«Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна зі сторін. І Росія цього хотіла – не змогла. А в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність, дуже непросто, високою ціною, життям своїх воїнів, своїх людей», – наголосив президент.

Тому Зеленський вважає, що перехід до дипломатії повинен відбутися, але він все одно повинен передбачати справедливий мир.

Президент України також повторив свою думку, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну. На це вказує, за словами Зеленського, небажання очільника Кремля проводити обміни полоненими.

«Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати? Коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні», – пояснив він.

Нагадаємо, в Анкарі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому та розширеному форматах.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в очах Анкари територіальна цілісність і суверенітет України в майбутній період незаперечні, додавши, що Туреччина буде ідеальним місцем для будь-яких можливих мирних переговорів за участю Росії.

Як відомо, вчора президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. Виступаючи під час відкриття нового посольства України в Анкарі Володимир Зеленський сказав: «Як країна, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення війни базувалося на певних гарантіях безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки надала вся Європа, включаючи США, Європейський Союз і Туреччину».

До слова, американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти.

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Теги: Володимир Зеленський війна Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія переговори

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