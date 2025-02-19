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Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 18 лютого
фото з відкритих джерел

На інших напрямках ворог зберігав військову присутність, але не наступав

Окупантам вдалось просунутися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою. На багатьох напрямках ворог був активний, але успішного просування не здійснив. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 1

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська 18 лютого продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Вони продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі в районі Свердлікова та Погребків, на схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки та на південь від Суджі в районі Курилівки.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 2

Харківщина

Російські війська 18 лютого продовжували наземні наступи на Харківському напрямку, але не просунулися. Окупанти вели наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 3

Луганщина

18 лютого російські війська продовжували наступ у районі Куп’янська, але жодного підтвердженого просування не зробили. Окупанти наступали на північ від Куп’янська вздовж міжнародного кордону поблизу Тополі, на схід від Куп’янська біля Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Глушівки та в напрямку Новоосинового.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська просунулися на південний захід і північний захід від Дворічної (на північ від Куп’янська), на схід від Довгенького (на північний схід від Куп’янська), російські війська розширили свій плацдарм на західному березі річки Оскіл, захопивши невизначений населений пункт на північ від Дворічної.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 4

Армія РФ просунулася на напрямку Борова. Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового, Нової Кругляківки та Лозової; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Макіївки і Греківки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 лютого, показують, що російські війська проводять механізований штурм розміром у взвод на південний захід від Лозової, що вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися в цей район.[

18 лютого російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська захопили Ямполівку, російські війська просунулися поблизу Тернів (на північний схід від Лиману) і на південь від Ямполівки.

Донеччина

Російські війська 18 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. Також окупанти не просунулися поблизу Часового Яру.

Російські війська наступали біля самого Часового Яру, на північний схід від Часового Яру біля Васюківки та на південь від Часового Яру в напрямку Олександро-Шултиного.

Російські війська  просунулися на Торецькому напрямку. 17 і 18 лютого вони наступали біля самого Торецька, на північ від Торецька в районі Кримського та Диліївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північному Торецьку та південно-західному Новоспаському (на захід від Торецька).

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 5

Російські війська 18 лютого продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Вони вели наступальні дії на північний схід від Покровська в районі Водяне Друге, Малинівка, Тарасівка; на схід від Покровська біля Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміні;

на південний схід від Покровська поблизу Лисівки; на південь від Покровська біля Новоукраїнки; і на південний захід від Покровська біля Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки та Запоріжжя 17 і 18 лютого.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська просунулися на північ від Запоріжжя, на південний захід від Срібного та на північний схід від Піщаного.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 6

18 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 17 і 18 лютого окупанти вели наступальні дії на захід від Курахового в районі Костянтинополя, Олексіївки, Шевченка, Улакли, Андріївки та Дачного та на південний захід від Курахова в районі Роздольного. 

ISW не підтвердило, але Росія заявляла:  російські війська просунулися на 2,5 кілометри на південний схід від Улакли, у центральному та західному Улаклі, у південному та центральному Костянтинополі, на північ та південь від Андріївки.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 7

Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки. 17 і 18 лютого окупанти продовжували наступати на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і Новоочеретуватого, на північний захід від Великої Новосілки в напрямку Бурлацького, на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки і Новополя, на південний захід від Великої Новосілки в районі Рівнополя.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 8

Південь

Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. 17 і 18 лютого російські війська вели наступальні дії на північний захід від Роботиного в районі Малих Щербаків, Щербаків і Нестерянки.

Російські війська просунулися під Боровою, Торецьком і Великою Новосілкою – карти ISW фото 9

Нагадаємо, що триває 1092-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія війна ISW

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