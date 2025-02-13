У Києві поліція перекрила канал збуту зброї та боєприпасів

Чоловіка затримано, за словами правоохоронців, йому загрожує позбавлення волі строком до семи років

За даними слідства, 41-річний місцевий мешканець налагодив продаж трофейної та переробленої зброї

У Києві перекрито канал збуту зброї та боєприпасів. «Бізнесмен» незаконно збував різноманітну зброю. Зловмисника затримано, йому загрожує позбавлення волі строком до семи років. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

За даними слідства, 41-річний місцевий мешканець налагодив продаж трофейної та переробленої зброї фото: Національна поліція України, Facebook

За даними слідства, 41-річний місцевий мешканець налагодив продаж трофейної та переробленої зброї.

«Покупців фігурант знаходив через закриті групи у месенджерах та особисті звʼязки, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування незаконної діяльності ділок постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери», – йдеться у повідомленні.

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Поліція Києва провела обшуки у підозрюваного фото: Національна поліція України, Facebook

Повідомляється, що зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі повідомили йому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення каналів постачання зброї та набоїв до підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу.

Раніше у Києві поліцейські затримали 52-річного місцевого жителя, який зберігав боєприпаси у власній оселі. По це повідомив відділ комунікації поліції Києва. Зазначається, що під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та 148 патронів. Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів без передбаченого законом дозволу підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.