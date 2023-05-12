Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Бізнесмен

Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно

glavcom.ua
Російський диктатор зазнав фіаско
фото з відкритих джерел

Російська поразка ще не означає української перемоги

Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно. Навіть якщо йому вішають локшину на вуха щодо якихось тактичних перемог – все одно провал зимового наступу, провал осінньо-зимової ракетної кампанії, економічні проблеми, соціальні настрої та міжнародна ситуація є очевидними.

Путін не має шансу на перемогу, бо перемога – це мир, кращий за попередній. Шматок української землі в зубах не робить мир для Росії кращим, ніж станом на січень 2022. Суходільний коридор в Крим не вартий розгромленої кадрової армії, розтрощених державних фінансів, зруйнованої економіки та міжнародної ізоляції, і головне – втрати перспективи бути третім полюсом у триполюсному світі.

Чого тоді прагне Путін? Відповідь очевидна – він прагне української поразки.

Бувають війни, коли одна сторона здобуває перемогу, а інша зазнає поразки. Ми звикли всі війни міряти такою міркою. Але бувають і війни, коли всі сторони зазнають поразки, а переможців нема. Згадайте Першу світову на східному театрі воєнних дій: Німецька, Австро-Угорська та російська імперії – всі три зазнали поразки, переможців не було.

Російська поразка ще не означає української перемоги. Бо війна може завершитися нашою перемогою й російською поразкою. А може завершитися поразкою обох сторін. Для Путіна це не буде перемогою, але буде принаймні внутрішнім виправданням – а росіянам він може оголосити перемогу в будь-який момент незалежно від об'єктивних реалій, і вони (за невеликим виключенням) полегшено зітхнуть: «Все закінчилося, ми перемогли, живемо далі як без ризиків і незручностей, так і без образ і принижень, а ця СВО була лише епізодом, вартим забуття». Путін не має потреби зберігати обличчя.

У Путіна немає жодного способу забезпечити собі перемогу. Але є принаймні чотири шляхи забезпечити українську поразку.

Перший шлях полягає у війні на виснаження. Він вірить, що Захід може втомитися, й українські ресурси закінчаться швидше, ніж російські.

Другий шлях полягає в заморожуванні конфлікту. Він вірить, що Захід та Схід разом можуть примусити Україну сісти за стіл перемовин і підписати заморожування за тим чи іншим сценарієм.

Третій шлях полягає в розколі українського суспільства. Він вірить, що завищені очікування призведуть до громадянського конфлікту між тими, хто за припинення війни, і тими, хто за продовження війни. Відсутність спільної візії перемоги та сильний інформаційний шум дійсно є ризикованими для України.

Четвертий шлях полягає у втраті Україною шансу на післявоєнне відновлення. Цей шлях добре описаний у статті «Виграти війну, програти мир». Інерційний сценарій українського післявоєнного розвитку є поразкою України.

Путін зазнав поразки, але ми ще не перемогли. Його мета – дотягнути нас до поразки. Наша мета – перемога. Перемога – це мир, кращий за попередній: відновлена Україна в ЄС і НАТО та деімперіалізована РФ, яка ніколи більше не має можливості загрожувати Україні.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Україна перемога втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Росії нібито відвідав окуповані території Херсонської області
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
18 квiтня, 15:49
Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
13 квiтня, 06:30
Компоненти і «модифікації» БПЛА засвідчують, що РФ не збирається відмовлятися від агресивних намірів щодо України
Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років
13 квiтня, 19:46
На відео видно, як з українського літака виходить дим
У Судані загорівся пасажирський літак української авіакомпанії
15 квiтня, 17:20
Посадовець наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні
США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це буде необхідно
Сьогодні, 10:01
Євген завжди був готовий за першим покликом прийти на допомогу
Хвилина мовчання: згадаймо Євгена Кобзаря, який ціною життя намагався врятувати побратима
26 квiтня, 09:00
У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві
Ракетна атака на Павлоград: понад 30 постраждалих, серед них – діти
1 травня, 10:52
Українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині: росіяни втратили зброю й техніку
Українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині: росіяни втратили зброю й техніку
7 травня, 11:37
Колишній президент США Дональд Трамп
Експрезидент США відмовився називати Путіна воєнним злочинцем – CNN
Вчора, 05:51

Валерій Пекар

Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно
Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно
Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги
Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги
Китай нам не друг, але повчитися у нього варто
Китай нам не друг, але повчитися у нього варто
Українці потрапили у пастку інформаційних бульбашок. Що робити
Українці потрапили у пастку інформаційних бульбашок. Що робити
Рабів до раю не пускають. Чому нас вчить іудейський Песах
Рабів до раю не пускають. Чому нас вчить іудейський Песах
Захід не знає, що робити далі. Росія має шанс прослизнути
Захід не знає, що робити далі. Росія має шанс прослизнути

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
35K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
14K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
12K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
12K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту