ФБР використовує соцмережі для мобілізації росіян проти Путіна – ЗМІ (відео)

ФБР розмістило доволі різке відео і це може допомогти у протидії кремлівській агресії

ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах

Федеральне бюро розслідувань США використовує соцмережі Facebook та Twitter для мобілізації якогома більшої кількості росіян протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, а також збору розвідданих.

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Про це повідомив Fox News.

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Зазначається, що у Facebook та Twitter було оприлюднено відео із закликом надавати допомогу ФБР у боротьбі проти злочинного режиму диктатора Путіна.

«Схоже, ФБР запустило свою програму у соціальних мережах у лютому, намагаючись спонукати росіян відмовитися від підтримки агресії Кремля та російського диктатора Володимира Путіна», – зазначається у матеріалі.

За словами колишнього керівника підрозділу ЦРУ у Москві Дена Хоффмана, що ФБР розмістило доволі різке відео і це може допомогти у протидії кремлівській агресії.

«ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути широку мережу та отримати велику віддачу, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США», – зазначила ексофіцер Управління військової розвідки з російської доктрини та стратегії Ребека Кофлер.

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У свою чергу, шпигунки російських спецслужб через сервіс знайомств Tinder вербують військових та політиків Німеччини. Вони намагаються отримати потрібну інформацію, зокрема дані про ФРН та війну в Україні, шляхом побудови стосунків із впливовими особами.