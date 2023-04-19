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ФБР використовує соцмережі для мобілізації росіян проти Путіна – ЗМІ (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
ФБР використовує соцмережі для мобілізації росіян проти Путіна – ЗМІ (відео)
ФБР розмістило доволі різке відео і це може допомогти у протидії кремлівській агресії
фото ілюстративне

ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах

Федеральне бюро розслідувань США використовує соцмережі Facebook та Twitter для мобілізації якогома більшої кількості росіян протистояти злочинному режиму кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, а також збору розвідданих.  

Про це повідомив Fox News.

Зазначається, що у Facebook та Twitter було оприлюднено відео із закликом надавати допомогу ФБР у боротьбі проти злочинного режиму диктатора Путіна. 

«Схоже, ФБР запустило свою програму у соціальних мережах у лютому, намагаючись спонукати росіян відмовитися від підтримки агресії Кремля та російського диктатора Володимира Путіна», – зазначається у матеріалі.

За словами колишнього керівника підрозділу ЦРУ у Москві Дена Хоффмана, що ФБР розмістило доволі різке відео і це може допомогти у протидії кремлівській агресії. 

«ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути широку мережу та отримати велику віддачу, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США», – зазначила ексофіцер Управління військової розвідки з російської доктрини та стратегії Ребека Кофлер.  

У свою чергу, шпигунки російських спецслужб через сервіс знайомств Tinder вербують військових та політиків Німеччини. Вони намагаються отримати потрібну інформацію, зокрема дані про ФРН та війну в Україні, шляхом побудови стосунків із впливовими особами.

 

Теги: ФБР соціальні мережі відео

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